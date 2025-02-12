Sakin kentte kaçak içki operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.C.'nin evinde, çok miktarda ev yapımı kaçak alkol ele geçirildi. Ula'nın "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde oturan A.C. isimli şahsın evinde el yapımı kaçak alkol ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada; 400 litre şarap, 70 litre rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet 15 ml. anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tarihi eser niteliği bulunan haç ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.