Sakine teyze’nin pembe dünyası

Isparta Sav'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, her detayını pembeye boyadığı müstakil eviyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Sakine Teyze tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar her detayı pembe renkle süsledi.Akkul, "Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi pembeye boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım. Pembe evi merak ederek şehir dışından gelenler var.Geçen gün Ankara'dan evi gezmek için geldiler. Ankara'da birçok kadın beni biliyormuş. Antalya'dan her yerden gelen var. 'Teyze neden bu kadar pembe seviyorsun' diyorlar. 'Sav'ı gezdik, böyle ev görmedik' diyorlar. 'Nasıl yaptın bu evi, üşenmedin mi' diyorlar. Boyamadan duramıyorum. Elimden gelse tüm Sav kasabasını boyarım. Çocuklarıma 'Ben ölürsem mezar taşım pespembe olsun' diye vasiyette bulundum" dedi. İHA