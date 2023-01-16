Saklıkent’e Alpler’den daha çok kar yağdı

Antalya merkeze 37 kilometre mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreyle rekor seviyeye ulaştı. Bir ay gecikmeli yağan karın son yılların rekoru olduğunu kaydeden yetkililer, "Bu sezon Avrupa'nın en çok kar alan yeri Saklıkent oldu. Alpleri de geçti. Avrupa'da birçok kayak merkezine henüz kar bile düşmedi" dedi. Öte yandan Saklıkent'te bulunan 3 otel ve pansiyonların tamamının şubat sonuna kadar dolu olduğu bildirildi. Kent merkezinde tatil yapan turistler ise otellerinden günübirlik turla merkeze ulaşabiliyor. Turizmciler "Avrupalı doğal karda kayak yapacak yer bulamıyor. Tek seçenekleri Saklıkent" diye konuştu.