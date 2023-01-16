Haberler Yaşam Haberleri Saklıkent’e Alpler’den daha çok kar yağdı
Giriş Tarihi: 17.1.2023

Saklıkent’e Alpler’den daha çok kar yağdı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Saklıkent’e Alpler’den daha çok kar yağdı
Antalya merkeze 37 kilometre mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metre 15 santimetreyle rekor seviyeye ulaştı. Bir ay gecikmeli yağan karın son yılların rekoru olduğunu kaydeden yetkililer, "Bu sezon Avrupa'nın en çok kar alan yeri Saklıkent oldu. Alpleri de geçti. Avrupa'da birçok kayak merkezine henüz kar bile düşmedi" dedi. Öte yandan Saklıkent'te bulunan 3 otel ve pansiyonların tamamının şubat sonuna kadar dolu olduğu bildirildi. Kent merkezinde tatil yapan turistler ise otellerinden günübirlik turla merkeze ulaşabiliyor. Turizmciler "Avrupalı doğal karda kayak yapacak yer bulamıyor. Tek seçenekleri Saklıkent" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SABAH.COM.TR - ÖZEL | Skandal SİHA sözleri sonrası Ali Babacan'a ateş püskürdüler: Düşmana askerlik yapıyorlar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Usta oyuncu Altan Erkekli sevilen diziye dahil oldu
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'ın iftirasına cevap: 180 derece tersten gösterme çabası
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
Gaziantep'te akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Amerika, Amerika
Ünlü uyuşturucu çetesi lideri Ngakuru İstanbul'da yakalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Saklıkent’e Alpler’den daha çok kar yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA