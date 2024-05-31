Saldırgan köpekten ölü taklidi yaparak kurtuldu

Karaman'da yaşayan Hurşit Örnek (82), önceki gün saat 15.00 sıralarında, evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nde gezmeye çıktı. Bu sırada torunlarını yol kenarında bırakan Örnek, boş bir arsada bulunan üzüm asmasından bir dal koparmak istedi. Ancak, asmanın yanındaki müstakil evin bahçesinde bulunan köpek, zincirinin de uzun olması nedeniyle duvardan atlayıp Örnek'e saldırdı. Köpek, Örnek'in önce kolunu ardından da kalçasını ısırdı. Köpeğin kendisini bırakmayacağını anlayan Örnek, yerde hareketsiz kaldı. Bunun üzerine köpek de yanından uzaklaştı. Bu sırada yardıma gelen yakınlarının çağırdığı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Örnek'in koluna ve kalçasına dikiş atıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hurşit Örnek yaşadıklarını anlattı: "Kolumu ısırıp beni yere düşürdü. Daha önce köpek beslediğim için beni bıraksın diye kıpırdamadan ölü gibi yattım. Bunun üzerine yanımdan uzaklaşıp duvarın dibine doğru gitti. Ben de yerde yuvarlanıp uzaklaştım. Eğer kıpırdasaydım beni öldürürdü. Hayvanları seviyoruz ama saldırganl köpeklere kökten bir önlem alınsın."