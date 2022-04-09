Salgınla mücadelede Türkiye farkı: Tam doz aşılamada Türkiye dünyada ilk 10’da

SABAH'a konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Türkiye aşılamada çok iyi bir noktaya geldi. Aşıyla birlikte çok önemli yol kat ettik. Toplumun büyük bir kısmı da aşılı olduğunda hafif geçiriyor. Pandemiyle mücadelede yüzde 85'in üzerinde çift doz aşılı var. Pandemiyi kontrol altına aldık. Ancak vakalar sıfırlanana kadar pandemi bitti diyemeyiz. Dikkat etmesi gereken grup artık aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar. Sağlıklı ve aşılı bireyler için risk çok düşük. Yaşamımıza devam edeceğiz ama artık birçok alanda normalleşeceğiz" dedi.