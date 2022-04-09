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Giriş Tarihi: 9.4.2022 10:44

Salgınla mücadelede Türkiye farkı: Tam doz aşılamada Türkiye dünyada ilk 10'da

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Salgınla mücadelede Türkiye farkı: Tam doz aşılamada Türkiye dünyada ilk 10’da

Türkiye'de günlük vaka sayıları 10 binin altına düşerken yoğun bakım servislerinin dolulukları da yüzde 80 oranında azaldı. Kovid-19 ile mücadelede hızlı ve yaygın aşılamayla salgının üstesinden gelen Türkiye, aşılama oranlarında da uluslar arası alanda fark yarattı. Tek doz aşılamada dünyada 7, çift doz aşılamada 14 ve hatırlatma dozlarında ise 8.sırada yer aldı. Bugüne kadar 147 milyon doz aşı vurulurken hatırlatma dozlarını yaptıran kişi sayısı da 36 milyonu geçti. Böylece Türkiye'de her 100 kişiden 43'ü tam doz aşılı oldu.

SABAH'a konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Türkiye aşılamada çok iyi bir noktaya geldi. Aşıyla birlikte çok önemli yol kat ettik. Toplumun büyük bir kısmı da aşılı olduğunda hafif geçiriyor. Pandemiyle mücadelede yüzde 85'in üzerinde çift doz aşılı var. Pandemiyi kontrol altına aldık. Ancak vakalar sıfırlanana kadar pandemi bitti diyemeyiz. Dikkat etmesi gereken grup artık aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar. Sağlıklı ve aşılı bireyler için risk çok düşük. Yaşamımıza devam edeceğiz ama artık birçok alanda normalleşeceğiz" dedi.

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Salgınla mücadelede Türkiye farkı: Tam doz aşılamada Türkiye dünyada ilk 10'da
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