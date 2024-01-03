Salih Aruri için İstanbul’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazzeye günlerdir bomba yağdırıp binlerce insanı öldüren terör devleti İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas'ın 2 numaralı isim Salih Aruri şehit olmuştu.

Hamas ofisini vuran İsrail'in terör saldırısında toplamda 6 kişi can vermişti.

Gazze Dayanışma Platformu, şehitler için duyuruda bulundu. Şehit Salih Aruri ve Kassam mücahitleri için gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Gıyabi cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

"Hamas'ın yiğit evladı Salih Aruri şehadetin mübarek olsun, Şehitlerimiz yollarımızın aydınlığıdır" yazılı pankartlar musalla taşlarının üzerine konularak ve katil İsrail işbirlikçisi ABD ve katil ABD Filistinden defol sloganları atılarak gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazdan sonra konuşan Nevval Tekruri, "Hamas'ın yiğit evladı Salih Aruri şehadete ulaşmıştır. Şehitlerimiz yolumuzun aydınlığıdır. Salih Aruri Allah yolunda ömrünü adadı. Kassam tugaylarının lideriydi. Şehadet yolunda şehitliğe erişti. Onlar bu katliam ile onu yok etmek ve mücadeleyi bitirmek istediler. Ancak zafere gidecek yolu kısalttılar. Salih'ten sonra mücahitler onun yolunu devam ettireceklerdir. Sahada gösteremedikleri erkekliği kadınları çocukları ve Salih Aruri'yi şehit ederek göstermeye çalıştılar. Salih Aruri şehitliği ile bu büyük mücadelede büyüklük göstermiştir. Şehitlerimize selam olsun Filistin'in özgürlüğü yakındır" dedi.

"ŞEHADETİ ARIYORUM"

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri, verdiği son röportajlardan bir tanesinde, "Şehit olup Allah'a kavuşmak benim için büyük bir zaferdir." demişti.

Aruri, "Bu yaşıma kadar gelebileceğimi zaten düşünmüyordum. En büyük arzum bu kadar yaşadık, bunu şehadetle süsleyerek Rabbime gitmektir. Zamanlar ve çağlar Allah'ın elindedir. Şehit olarak Allah'a kavuşmak ve hayatımızı sonlandırmak, umduğumuz en büyük zaferdir. Ben şehadeti arıyorum." diye konuşmuştu.

Salih Aruri ile 18 yıl cezaevinde kalan arkadaşı Mecit Ebulhasan ise, "18 yıl tutsak edildiğimizde bir aradaydık. Rabbimiz bize cihatı yaşatmıştır. Salih Aruri de mücadelesinin sonunda şehitliğe ulaşmıştır. Bu mübarek davada Kassam mücahitlerine liderlik etti. Şimdi direnişçi mücahitlerin liderini şehit olarak uğurluyoruz. Korkmadan öne atılıyorlar. En büyük önderlerini feda ediyorlar. Mücahitlerimiz düşmanın kalbine korku salıyorlar. Filistin davasının aslanlarından biriydi. İşgalci avlayan mücahitlerin lideriydi. Hep hicret hayatı yaşadı. Büyük işlere imza atan liderlik yürüttü. Mücahitleri yetiştirip cihada gönderiyordu. Sadece cesedini öldürdüler ruhu her zaman cihatçılar için canlı kalacaktır. Filistinin özgür olacağı günde Salih'e bu müjde mutlaka ulaşacaktır. Mücahitleri şehit ettiklerinde bu mücadelenin biteceğini zannediyorlar. Bitiremeyecekler Filistin özgür olana ve Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edene kıyamete kadar bu direniş devam edecektir" dedi.