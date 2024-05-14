Salihli’de operasyon: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli Kom Grup Amirliği ekipleri tarafından, Salihli'de göçmen kaçakçılığına karşı dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, kaçak göçmenleri taşıdığı tespit edilen 5 şüpheli ile 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin kişi başı 1500 dolar karşılığında Uşak ilinden İzmir'in Dikili ilçesine, buradan da su botları ile Yunanistan'a götürülmelerinin planlandığı tespit edildi.