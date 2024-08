Saman balyası taşıyan kamyonlar kâbus oldu

Adana Kozan'da Organize Sanayi Bölgesine kamyonla tedbirsiz bir şekilde mısır samanı balyası taşınması vatandaşı canından bezdirdi. Balyaların taşınırken sürekli düşmesi ve tehlike oluşturmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Yol kenarında evi olan şans eseri hayatta kaldıklarını kimi zaman evlerinin üzerine, kimi zaman evin önüne kim zaman da kendi üzerlerine balya düştüğünü söyledi.Balya düşmesi sonucu sulama kanalının tıkandığını, ağaçlarının zarar gördüğünü ve her an tehlike ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Kemal Altıntaş, kamyonların balya taşırken üzerinin branda örtülmesi gerektiğini ifade etti. Geçen ay üzerine saman balyası düştüğünü söyleyen Altıntaş, "Burada bahçem ve evim var. 4. kez balya düşüyor. Önce buğday balyası üzerime düştü. O an öldüm sandım ama saman balyasının içerisindeydim. Daha sonrada bir çok kez bahçeye ve evin üzerine balya düştü. Makine ile temizlettik. Sulama kanalını temizledik. Bugün de balya düşerek eve zarar verdi. Yetkililerin bir an önce önlem alınmasını denetim yapmasını istiyoruz. Burada zaten yol tehlikeli Allah'tan çocuk yok" diye konuştu.