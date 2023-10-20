Saman dolu çuvalların içinde esrar çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, otoyolda takibe aldığı saman yüklü kamyoneti uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.K. ile yanındaki Ş.S. ve B.K.'nin indirildiği kamyonette narkotik dedektör köpek 'Tinga' ile arama yapıldı.

UYUŞTURUCUDAN HABERİMİZ YOK

Narkotik köpeği Tinga, kamyonetin kasasına tepki verdi. Saman dolu çuvallarda detaylı arama yapan ekipler, 66 kilo 684 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, kamyonetteki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.