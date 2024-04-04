Saman nezlesinden korunmak için 6 tavsiye

Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Murat Aslanhan, ilkbaharla birlikte artan bahar alerjisi yani saman nezlesine karşı uyarılarda bulundu. Saman nezlesini üst solunum yolu hastalığı olan nezle ile karıştırmamak gerektiğini vurgulayan Dr. Murat Aslanhan, hastalığın özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü kaydetti. "Hastalık, vücutta kaşıntı, kızarıklık, burunda şeffaf renkli akıntının yanı sıra kimi zaman şişme, sık sık ve arka arkaya hapşırma ile gözlerde kaşıntı gibi şikâyetler ile kendini göstererek sorun yaşayanların adeta kâbusu oluyor" diyen Aslanhan, "Kendiliğinden geçme olasılığı ise oldukça düşüktür" diye konuştu.

Saman nezlesinden korunmak için ne yapılması gerektiğini tek tek sıralayan Aslanhan, "Polenlerin yoğun olduğu bahar mevsiminde kapı ve pencereleri kapalı tutun. Klimanızdaki filtreleri her ay temizleyin veya değiştirin. Evinizde bitki yetiştirmeyin. Evinizde tüylü hayvan beslemeyin. Kuş tüyü yastık, yün yorgan, yastık ve yatak yerine sentetik olanlarını kullanın. Sigara içmeyin, yanınızda içirmeyin" dedi.