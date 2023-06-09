Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar Taksim’e yerleştirilen UEFA’nın dev kupasına yoğun ilgi gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. İki ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi.

Taksim Meydanına kurulan Şampiyonlar ligi kupası karşılaşma için İstanbul'a gelen her iki takım taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.

Taraftarların buluşma noktası haline gelen Kupa çevresinde UEFA kupa maçının oynanacağı top ve stantlarda kuruldu. Yerli yabancı bir çok vatandaş Taksim meydanında bulunan kupa ve topla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip zaman geçirdiler.

Karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen takımın taraftarları özellikle Taksim, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesini hınca hınç doldurdular. Taraftarların yoğunluğu çevre esnafıda mutlu etti.