Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar Taksim’e yerleştirilen UEFA’nın dev kupasına yoğun ilgi gösterdi
Giriş Tarihi: 9.6.2023 15:42 Son Güncelleme: 9.6.2023 16:33

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar Taksim’e yerleştirilen UEFA’nın dev kupasına yoğun ilgi gösterdi

Atatürk  Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran akşamı saat 22.00'de oynanacak UEFA Şampiyonlar ligi finali öncesinde Taksim'e dev şampiyonlar ligi kupası'nın maketi yerleştirildi. Dev kupayı gören vatandaşlar ve turistler önünde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdiler. Maç için gelen taraftarlar ise forma ve armaların satıldığı çadırda yoğunluk oluşturdular.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar Taksim’e yerleştirilen UEFA’nın dev kupasına yoğun ilgi gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. İki ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi.

Taksim Meydanına kurulan Şampiyonlar ligi kupası karşılaşma için İstanbul'a gelen her iki takım taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.

Taraftarların buluşma noktası haline gelen Kupa çevresinde UEFA kupa maçının oynanacağı top ve stantlarda kuruldu. Yerli yabancı bir çok vatandaş Taksim meydanında bulunan kupa ve topla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip zaman geçirdiler.

Karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen takımın taraftarları özellikle Taksim, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesini hınca hınç doldurdular. Taraftarların yoğunluğu çevre esnafıda mutlu etti.

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Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar Taksim’e yerleştirilen UEFA’nın dev kupasına yoğun ilgi gösterdi
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