Şampiyonların sırrı planlı çalışmak

LGSşampiyonalarının 23'ü bu yıl Bilfen Ortaokulları'ndan çıktı. Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. 2023 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan öğrenciler başarılarının sırrının "planlı çalışmak ve kaliteli soru çözmekten" geçtiğini söylediler.Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, LGS'deki soruların Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulduğunu fakat özellikle Türkçe sorularının sınavın belirleyicisi olduğunu belirtti. Kayatürk, "LGS 2023'te öğrenciler ortalama zorlukta bir sınavla karşılaştı. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yaratacağı bir sınav oldu. Öğrencilerin sıralamalarını bu sene de sözel dersler belirleyecek gibi görünüyor. Bu sınavda da düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olduklarını gözlemlemiş olduk" dedi.Öte yandan Afyon'un Sandıklı ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çöl, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından eşi ve oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını ve oğlunun sınav sonuç belgesini paylaşarak, "2023 LGS'de 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan oğlumuz Burak Çöl'ü can-ı gönülden kutluyoruz. Emeği geçen okul ve dershane idarecilerine, öğretmenlerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir anne babaya verilecek en güzel hediyeyi bizlere yaşattığın için minnettarız. Rabbim bahtını açık eylesin inşallah" dedi.