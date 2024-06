Samsun Kültür ve tarihe doyacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece Türk tarihini değil, 20. yüzyıl ve sonrasının dünya tarihini şekillendiren mücadelenin başladığı şehirdeyiz. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ilk fikrî ve fiilî adımları atarak, Türk milletinin zafere uzanan istiklal ve istikbal yürüyüşünü başlattığı Samsun'dayız. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Çok değil bundan 3 ay önce, 'Samsun İli Turizm Master Planı' basın lansmanı için yine bir araya gelmiştik. Samsun, Türk turizminin Karadeniz'deki lokomotifi olmak için bu noktada ilk adımı atmıştı. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Zira turizmde yakalanan ciddi bir başarı ivmesi varken, bu alanda herkesin üzerine düşeni gecikmeden yapması çok değerli ve gerekli. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Bunu kamu ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte başardık. Kazanımlarımızı koruyarak bu başarının devamlılığını da yine birlikte sağlayacağız.

Tabii bu yükseliş ivmesi sadece turizmle sınırlı değil. Rekorlar kıran izleyici ve temsil sayılarıyla, ödülleri ve ihraç başarılarıyla konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale temsillerine, sinemadan dizi sektörüne bugün sanatta da bir Türk rüzgârı esmektedir. Yine dünyanın en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmalarıyla, aldıkları ödüllerle gerek yapısal gerek işlevsel anlamda uluslararası birer mimari simgeye dönüşen kültür-sanat merkezleri ve müzelerimizle, yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın iade çalışmalarındaki başarımızla, gelenekselden evrensele uzanan kültür ürünlerimiz ve bilimsel faaliyetlerimizle kültür sahasında da öncü ve özgün bir Türkiye var artık. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali bütün bu başarıların hem sonucu olan hem de onlara katkı sunarak sürekliliği sağlaması için düşünülmüş bir projedir. Dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalidir. Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiştir ve her yıl rekorlarla yoluna devam etmektedir. Samsun da artık bu büyük markanın bir parçası, 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Turizm' vizyonumuzun bir aktörüdür" diye konuştu.

Bakan Ersoy, "Bugün festivalimizi başlatırken öncelikle bütün vatandaşlarımıza 'kulturyolufestivali.com' web sitemizi ziyaret etmelerini öneriyorum. Ben burada farklı dallardan etkinlik örnekleri paylaşacağım tabii ama bu çok sınırlı sayıda olacak. Bütün etkinlikleri; sanatçı, içerik, yer ve saat bilgilerini sitemizde bulabilirsiniz. Festivalimiz boyunca konserlerden opera ve bale temsillerine kadar halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız. Batı Park'a kurduğumuz ana sahnemizde Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü sahne alacaklar. Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun gibi farklı müzik dallarından daha birçok sanatçımız, koro ve topluluklarımız da verecekleri konserlerde Samsunlularla buluşacak. Sanatseverler, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi sanatçılarımızın eşsiz performanslarını da izleme imkânı bulacaklar. Farklı oyun ve temsillerin yanında 'ŞAHMERAN' operasının dünya prömiyerinin festival kapsamında Samsun'da gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek isterim. Çok değerli sanatçılarımızın eserlerini içeren 'Atatürk Kültür Yolunda', 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100', 'Anadolu ve Zümrüd-ü Anka' gibi resim, fotoğraf, hat, deri rölyef ve dijital içerikli birbirinden özel sergiler sanatseverler için kapılarını açacak. Böylesi farklı dal ve tarzlarda eserleri görme fırsatını kesinlikle kaçırmamanızı öneririm. Gastronomi de festivalimizin önemli başlıklarından. 15 tane 'Festival Lezzet Durağı' oluşturduk. Ziyaretçilerimiz hem bu coğrafyanın köklü ve geleneksel lezzetlerini tadacaklar hem de onların hikâyesini, içeriğini ve yapılışını öğrenecekler. Vatandaşlarımızın ekranlardan, sahnelerden yahut sosyal medya gibi farklı mecralardan severek takip ettikleri insanlarla buluşmalarını, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını önemsiyoruz. Merak ettikleri konulara cevap bulsunlar; ilgi ve bilgileri artsın, perçinlensin istiyoruz. Söyleşi ve panel gibi etkinlikleri bu bilinçle düzenliyoruz. Yeşilçam'ın duayenleri Ediz Hun ve Türkan Şoray gibi yıldızlarımızın da aralarında bulunduğu Türk sinemasının çok değerli isimleriyle söyleşiler yapılacak. Bununla birlikte 'Rıfat Becerikli ve Aydın Sarman ile Orhan Gencebay Film ve Müzik Okumaları' etkinliği de bu alana meraklı vatandaşlarımız için son derce bilgilendirici ve aydınlatıcı olacak. 'Pelin Çift ile Gündem Ötesi- Yerinde Tarih' programında Doç. Dr. Ali Faik Demir İle 'Atatürk'ün Yolculuğu' her yönüyle masaya yatırılacak. Herkesi bir devrin başlangıcına, Türk tarihinin yeni merhalesine dair ayrıntıları dinlemeye ve öğrenmeye davet ediyorum. Liste uzayıp gidiyor. Yaklaşık 1000 sanatçımızın katılımıyla 30'dan fazla noktada, 600'e yakın etkinlik olacak. Yani her zaman olduğu gibi Samsun'da da her yaştan, her kesimden, her ilgi ve beğeniye hitap eden bir festival yaşanacak."

"İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR"

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Hazreti Musa'nın Firavun'a karşı verdiği mücadele gibi bugün de Filistin halkı İsrail'e karşı mücadele etmektedir. Firavun'u aratamayan bir vahşet, acımasızlık ve kibirle İsrail soykırım yapmaktadır. Ancak bilinsin ki dünyanın vicdanında çoktan mahkûm edildiler. Hiç kimse unutmasın ki Allah'ın izni ve yardımıyla Filistin halkı galip gelecek, özgürlüğünü kazanacaktır. Bütün bu gerçekleri her platformda vurguladığımız gibi sanat ve kültür çatısı altında da Filistin'in özgürlük mücadelesini anlatmaya devam ediyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali şehirlerinde bu doğrultuda etkinliklerimiz oluyor ve olmaya devam edecek. Bu vesileyle Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Halit Doğan'a, ilimizdeki turizm ve kültür-sanat paydaşlarımıza da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne verdikleri destek dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEF 7 MİLYON ZİYARETÇİ"

Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Son olarak turizm gündemini meşgul eden önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan FTI grubu 4 Haziran itibari ile operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldı. Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi. Bu bağlamda sürece yapıcı bir şekilde yaklaşan ve iş birliği yapan başta FTI Türkiye çalışanları olmak üzere konaklama tesislerimize, transfer şirketlerimize, hava yolu firmalarımıza, kamu görevlilerimize bakanlığım ve sektörüm adına teşekkür ederim. İkinci olarak FTI bünyesinde buluna ileriye dönük 4 yüz bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar ülkemize yönlendirilmesi için çalışmalar yaptık. Başta firmaya atanan kayyum heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerinde yer aldığı Almanya'nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün itibari ile de bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını da başlattık. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak, aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte. Üçüncü olarak firma yetkilileri, Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir. Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı ön görüyoruz."