Samsun’da anne-kız kabusu yaşamıştı: Yasaklı ırk köpeklerden biri gözlem altında!

Olay, 1 Ekim'de Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden Sibel Güven ile kızı Ece Güven, çıkışta yasaklı ırk olan 2 Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızının ısırıldığını gören Sibel Güven, üzerine kapanarak korumaya çalıştı. Bu sırada anne Güven de gözünden, yüzünden ve kolundan yaralandı. Kanlar içinde kalan anne-kız, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından taburcu edilen anne ile kızının tedavilerinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.