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Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:10 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:19

Samsun'da dereye yuvarlanan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da ailesi fındık toplarken fındık bahçesinde bulunan yamaçtan dereye yuvarlanan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’da dereye yuvarlanan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğridere Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Ferhat Enes Çetin, ailesi bahçede fındık topladığı sırada yaklaşık 25 metre yükseklikteki yamaçtan dereye yuvarlandı. Yakınları tarafından fark edilip deredeki suyun içinden çıkartılan çocuk, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ferhat Enes Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Samsun'da dereye yuvarlanan çocuk hayatını kaybetti
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