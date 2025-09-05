Samsun’da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ARK 284 plakalı kamyonet ile plakası belirlenemeyen traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi.

KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada kamyonette bulunan İsa A. ve Fahri A. ile traktördeki İrfan K. ve Sefa K. yaralandı. Yaralılardan Fahri A.'nın durumunun ağır olduğu ve Samsun'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı