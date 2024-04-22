Samsun’da iki otomobil çarpıştı! 3’ü çocuk 8 yaralı

Samsun'daki kaza, Samsun-Vezirköprü karayolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Şık (35) yönetimindeki 55 AFB 047 plakalı otomobil ile Samsun istikametine gitmek için kavşaktan çıkan Begüm Bektaş'ın (29) kullandığı 34 EFU 625 plakalı otomobil çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Begüm Bektaş ile araçta bulunan Nilüfer Bektaş (46), Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü ile Kazime (56), Miray (2), Nilüfer Bektaş (46), Nefes Demircan (5), Hatice Demircan (35) ve Ayşenaz Demircan (15) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havza Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.