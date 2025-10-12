Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da kan donduran olay! Eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 12.10.2025 19:24 Son Güncelleme: 12.10.2025 19:37

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralanan kayınbirader, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA Yaşam
Bafra'daki olay, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal K., tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal K., yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Zanlının yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

