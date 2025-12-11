Samsun’da korkutan kaza: Otomobil TIR’a çarptı! 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Havza ilçesi Mapa Kavşağı mevkiinde yaşandı. Havza'dan Merzifon istikametine gitmekte olan Rahman Çelik idaresindeki otomobil, o sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan TIR'a çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ibısh I. idaresindeki TIR ile çarpışan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu.
4 YARALI ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada otomobil sürücüsü Rahman Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Tuncay K., Ali K. ve Mustafa S. yaralandı. Kaza nedeni ile otomobil içeresinde sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.