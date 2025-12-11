Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkutan kaza: Otomobil TIR'a çarptı! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:04

Samsun'da korkutan kaza: Otomobil TIR'a çarptı! 4 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre kaza, Havza ilçesi Mapa Kavşağı mevkiinde yaşandı. Havza'dan Merzifon istikametine gitmekte olan Rahman Çelik idaresindeki otomobil, o sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan TIR'a çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ibısh I. idaresindeki TIR ile çarpışan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu.

4 YARALI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada otomobil sürücüsü Rahman Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Tuncay K., Ali K. ve Mustafa S. yaralandı. Kaza nedeni ile otomobil içeresinde sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

