Samsun’da korkutan kaza: Otomobil TIR’a çarptı! 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Havza ilçesi Mapa Kavşağı mevkiinde yaşandı. Havza'dan Merzifon istikametine gitmekte olan Rahman Çelik idaresindeki otomobil, o sırada kavşaktan dönüş yapmakta olan TIR'a çarptı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ibısh I. idaresindeki TIR ile çarpışan otomobil, çarpmanın şiddetiyle savruldu.