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Giriş Tarihi: 1.4.2024 12:48

Samsun'da sır ölüm! Evinin banyosunda cansız bedeni bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 yaşındaki genç, evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Samsun’da sır ölüm! Evinin banyosunda cansız bedeni bulundu

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Varol (29) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Muhammet Varol'un cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da sır ölüm! Evinin banyosunda cansız bedeni bulundu
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