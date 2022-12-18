Samsun’da Türkiye’nin ilk ve tek AFAD gönüllü mahallesi

Çarşamba ilçesi Porsuk Mahallesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Samsun AFAD ekipleri tarafından Türkiye'de ilk defa bir kırsal mahallede tatbikat düzenlenirken, deprem ve yangın afetleriyle ilgili önemli bilgiler verildi. Samsun AFAD Eğitim Şube Müdürü Seyit Ahmet Seldüz ve Samsun AFAD Eğitim Uzmanı Murat Çetin tarafından yangın ve deprem afetleriyle ilgili mahalleli bilgilendirildi.Türkiye'de AFAD ekipleri tarafından ilk kez bir kırsal mahallede tatbikat ve toplantının düzenlendiği çalışmada, Samsun AFAD Eğitim Şube Müdürü Seyit Ahmet Seldüz, Çarşamba'nın Porsuk Mahallesi'nde Türkiye'de ilk olacak şekilde bir AFAD gönüllü ekibi kuracaklarını söyledi. Toplantıda mahalle halkının sorularını cevaplayan Seldüz, vatandaşlara yangın tüpü kullanmayı da uygulamalı olarak gösterdi. İlk defa yangın tüpü kullandıklarını belirten bazı vatandaşlar, tatbikattan çok memnun olduklarını belirtti.AFAD ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat ve afet toplantısında açıklamalarda bulunan Porsuk Mahallesi Muhtarı Hikmet Keskinoğlu, "Bugün Türkiye'de ilk defa bir mahallede AFAD bilgilendirme ve tatbikatı yapıldı. Deprem ve yangın afetleriyle ilgili bizleri bilgilendirdiler. Çok faydalı bir çalışma oldu, halkımız bilinçlendi. Bu çalışma Türkiye'de ilk defa bir kırsal mahallede yapılıyor. Bir diğer önemli konu ise yine Türkiye'de ilk defa olacak olan mahallede AFAD gönüllüleri ekibi kuracağız. Mahalleli olarak bu eğitimlerimizi alıp insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz" dedi.Tatbikat bilgilendirmelerin ardından sona erdi.