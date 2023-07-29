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Giriş Tarihi: 29.7.2023 10:41 Son Güncelleme: 29.7.2023 11:08

Samsun'da üzerlerine çelik boru düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Samsun’da su hattı yenileme çalışması sırasında üzerlerine çelik su borusu düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da üzerlerine çelik boru düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ladik ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesine götürülecek olan su hattı yenileme çalışması sırasında traktörle taşınan çelik su boruları kayarak işçilerden Selami Baş (46) ve Mustafa Çakır'ın (18) üzerine düştü.

Ağır yaralanan işçilerden Mustafa Çakır olay yerinde hayatını kaybetti, Selami Baş ise Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Baş, hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Samsun'da üzerlerine çelik boru düşen 2 işçi hayatını kaybetti
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