Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 2.5.2023 01:32

Samsun'da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA
Samsun’da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Enis A. yönetiminde 06 GDV 01 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu, Yenice kavşağında, komşularını ziyaretten evlerine dönerken yolun karşısına geçmekte olan Asiye Demirci (70) ve Osman Demirci (70) çiftine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci olay yerinde hayatını kaybederken eşi Osman Demirci yaralı olarak kuruldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Osman Demirci Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı: PKK’lı grup silahla ateş açtı!
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA