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Giriş Tarihi: 11.5.2024 18:24

Samsun’da zehir operasyonu: 12 kişi gözaltında!

İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı...

DHA
Samsun’da zehir operasyonu: 12 kişi gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki 4 farklı adres ve kent girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği Sam ile yapılan aramalarda, 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid, 192 ecstasy, 37,20 gram kokain, 70 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira, 2,15 gram kenevir tohumu ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı...

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Samsun’da zehir operasyonu: 12 kişi gözaltında!
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