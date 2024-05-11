Samsun’da zehir operasyonu: 12 kişi gözaltında!

Yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki 4 farklı adres ve kent girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği Sam ile yapılan aramalarda, 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid, 192 ecstasy, 37,20 gram kokain, 70 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira, 2,15 gram kenevir tohumu ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi.