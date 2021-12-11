Sanal gerçeklikle Londra sokaklarında dil eğitimi

Türk yazılımcıların geliştirdiği 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü hem dünyayı gezdiriyor hem dil öğretiyor. Gözlükle Londra’da, Roma’da gezip girdiğiniz mekândaki meyve ya da kahvenin kokusunu alabiliyorsunuz
Merkezi Düzce'de bulunan bir yazılım şirketinin ürettiği 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile tasarlanan oyun, hem dünyayı gezdiriyor hem dil öğretiyor. Gözlük sayesinde Londra ve Roma sokaklarında gezerken, girdiğiniz bir manavda domatesin, muzun, çileğin kokusunu alıyor, deniz kenarında yürürken dalgaların sesini duyabiliyorsunuz.
MANAVDA DOMATES, MUZ KOKUSU
Düzce Teknopark'taki Tein yazılım şirketi, 4 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğü ile çocuklara ve gençlere dil öğretmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji, öğrenmek istediğiniz dili sanal gerçeklikle birleştiriyor. Örneğin İngilizce öğrenmek isteyen birisi Londra sokaklarında alışveriş yaparken İngilizce, İtalyanca öğrenmek isteyen birisine de Roma'da bir restoranda pizza yerken İtalyanca diyaloglar kurma imkânı sunuyor. Türkçe öğrenmek isteyen kişi de Galata Kulesi, Mısır Çarşısı'nın yer aldığı sokaklarda dolaşıp, Türkçe öğreniyor. Gözlük sayesinde kullanıcı güncel konuşmaları ülke sokaklarını gezerek öğreniyor. Bir yandan da kullanılan yapay zekâ hataları anında düzeltiyor ve telaffuzlar sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Sanal gerçeklik gözlüğüne koku modülü de eklenmiş. Kullanıcılar uygulama sırasında kafeterya ziyaretinde kahve kokusunu, manavda domates, muz kokusunu, çiçekçi ziyaretinde ise orkide kokusunu alarak gerçekçi bir deneyim yaşıyor. PC ve mobil cihazlarda kullanılabilen oyun odaklı uygulama sayesinde çocuklar ve gençler için dil eğitimi eğlenceli hale dönüşüyor.
'TAMAMEN MİLLİ SERMAYE'
Yazılım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, "Sanal gerçeklik tabanlı ve uluslararası bir dil geliştirme oyunu uygulaması oluşturduk. Oyunda tasarladığımız sahnelere dil eğitimi almak istediğiniz ülkeye giderek tanımlanan karakterlerle karşılıklı sesli iletişim kuruyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Flemenkçe'yi bu şekilde öğrenebiliyor, en güncel konuları karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Diyaloglar güncel olarak her ay yenileniyor. Mesela İngiltere'de son yaşanan akaryakıt krizi ya da futbol gibi güncel diyalogları işliyoruz. Aylık 140 liraya güncel diyaloglarla dilinizi geliştirebilirsiniz. Tamamen milli sermayeyle yaptığımız bu yatırımımız için başta Facebook olmak üzere pek çok dünya devinden lisansını satın alma teklifleri geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak ortak projelerle sistem eğitimimize entegre olabilme özelliğine sahip. Bu şekilde hem milyonlarca lira ülke içinde kalacak hem de gençlerimize etkili bir dil eğitimi programını sunmuş olacağız" dedi.