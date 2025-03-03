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Giriş Tarihi: 4.3.2025

Sanal ortamda yiyeceklerin tadına bakacağız

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Sanal ortamda yiyeceklerin tadına bakacağız
ABD'deki Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasallarla taklit edebilen sistem geliştirdi. "e-Taste" adı verilen sistem, taklit etmek için yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürmek amacıyla 5 temel tada karşılık gelen kimyasalları kullanıyor. Ardından sensörler vasıtasıyla tatlar, dijital verilere dönüştürülüyor ve bunlara karşılık gelen kimyasallar, dilin belirli bölgelerine aktarılıyor. 10 kişilik gruba sistem tarafından üretilen farklı ekşilikteki örnekleri denettirildi. Sistemin tatları taklit etme doğruluğu yüzde 70 olarak tespit edildi. Başka bir deneyde de 6 kişiye limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve ve balık çorbası gibi daha karmaşık tatlar sunuldu. Bunda da sistemin tatları doğru eşleştirme oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

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Sanal ortamda yiyeceklerin tadına bakacağız
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