Sanat, tarih ve eğlence Kayseri’de buluştu

Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil edilen Kayseri, ilk günü renkli etkinliklerle karşıladı. Tiyatrodan sergilere, konserlerden atölyelere uzanan festival programı, her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin açılışında sahne alan sanatçı Ebru Yaşar, binlerce kişiye konser verdi. Kayseri Kale İçi'nde açılan "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri" dijital sergisi, ziyaretçilerini Göbeklitepe'den günümüze uzanan bir kültür yolculuğuna çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde ise "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi ilgi gördü. Kadir Has Kongre Merkezi'nde komedyen Gökhan Ünver izleyicileri kahkahaya boğarken, Ankara Devlet Opera ve Balesi "Bu Diyar Başkadır" müzikaliyle sanatseverlerle buluştu. Çocuklar için hazırlanan "Çocuk Köyü" ise gösterilerle minikleri eğlendirdi.