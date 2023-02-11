Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan asrın felaketinde 4 yakınını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ölü sayısı 20 bini aştı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken enkaz başlarındaki umut nöbeti de sürüyor. Devletin tüm kurumları 10 ilde de cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Enkazlardan umut verici haberlerle birlikte acı haberler de geliyor. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep Nurdağı'nda baldızını, baldızının iki oğlunu ve bir torununu kaybettiğini duyurdu.



"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI İLE BÖLGEDE"



4 yakınını kaybeden Yıldızdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Nurdağı'nda bu evden baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık. Yüzlerce yakınım, tanıdığım vefat etti. Moloz yığınlarına boş boş bakan gözlerdeki acı ve çaresizlik tarif edilemez.

Hala enkaz altında binlerce can var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma ekiplerimiz cansiperhane gece gündüz çalışıyorlar. Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. Askerlerimize, polislerimize, bütün kurtarma ekiplerine, bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, yabancı ülke kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum"