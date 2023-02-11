Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan asrın felaketinde 4 yakınını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde ölü sayısı 20 bini aştı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken enkaz başlarındaki umut nöbeti de sürüyor. Devletin tüm kurumları 10 ilde de cansiperane mücadelesini sürdürüyor. Enkazlardan umut verici haberlerle birlikte acı haberler de geliyor. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep Nurdağı'nda baldızını, baldızının iki oğlunu ve bir torununu kaybettiğini duyurdu.
"DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI İLE BÖLGEDE"
4 yakınını kaybeden Yıldızdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep Nurdağı'nda bu evden baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık. Yüzlerce yakınım, tanıdığım vefat etti. Moloz yığınlarına boş boş bakan gözlerdeki acı ve çaresizlik tarif edilemez.
Hala enkaz altında binlerce can var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma ekiplerimiz cansiperhane gece gündüz çalışıyorlar. Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. Askerlerimize, polislerimize, bütün kurtarma ekiplerine, bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, yabancı ülke kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum"
"DEVLETİMİZ KURUMLARIYLA DEVLETTİR"
Zor bir dönemde olduğumuzu ve bunun aşmanın birlik ve beraberlikle, kenetlenmekle mümkün olduğunu söyleyen Yıldızdoğan, ifadelerine şöyle devam etti:
"Keşkeler tabii ki çok. Ancak önceliğimiz keşkelerle vakit kaybetmeden bu yaraların nasıl sarılacağını düşünmek olmalı. Tek derdimiz milletimiz, tek derdimiz bu yaraları saracak güçlü devletimiz olmalıdır. Devlet, kurumlarıyla devlettir. Zor durumdayız ve zor zamandayız. Bu zor zamanı atlatmak ancak birlik ve hoşgörü ile mümkündür, kenetlenmekle mümkündür. Tepeden tırnağa tek ses, tek yürek olmakla mümkündür. Allah'ın izni ile bu yüce millet bu kara günleri de atlatacak, gelecek nesillerimize böyle acılar yaşatmamak için "BİLİM" ne diyorsa odur. diyecektir. Bütün vefat eden vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Allahım yaralılarımıza şifalar versin. Rabbim geride kalanlara ve milletimize sabırlar versin"