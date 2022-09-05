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Giriş Tarihi: 5.9.2022 09:57

Sancaktepe'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu bulunan 2 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralananın olmadı.

DHA
Sancaktepe’de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Sancaktepe, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 08.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üzerinde baz istasyonu da bulunan çatının tamamını sardı.

İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat içinde söndürülen yangında ölen ya da yaralan olmadı. Çatıda hasar oluşurken, baz istasyonu da kullanılamaz hale geldi. Çatı yangını çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Sancaktepe'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
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