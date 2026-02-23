Şangay İstanbul Pekin üçgeninde korkunç cinayet: Çinli iş adamını toprağa dik gömmüşler! İşte Çinli cesedin sırrı

Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Avukatın yaptığı başvuruda; "Wang'ın çinden kadın misafiri gelmişti. Birlikte onu aldık. Otele götürdük. Ben ayrıldım onlar birlikte yemeğe gittiler ondan sonra haber alamadım. Birlikte yemek yemeye gittiği kadına mesaj attım. Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.