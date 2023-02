Sanki evimde gibi hissediyorum

Adana'da yaşayan Mehtap Yılmaz (37), asrın deprem felaketine eşi ve iki çocuğuyla birlikte Yurt Mahallesi'ndeki 24 katlı binanın 19'uncu katındaki evlerinde yakalandı. Oturdukları bina hasar gören aile, çocukları ile birlikte önce özel bir okulun bahçesinde kaldı. Daha sonra Sarıçam ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nun A Bloğunun 8'inci katına yerleştirildi. Ailenin 10 yaşındaki kızı Elif Nisa ile 3 yaşındaki oğlu Yusuf, yurdun spor salonlarına yapılan oyun alanlarında, uzman psikologların desteğiyle deprem korkusunu atlatmaya çalışıyor.Kaldıkları yurtta her türlü hizmeti aldıklarını kaydeden Mehtap Yılmaz, "Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, yatacak yerimiz her şeyimiz var. Sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Asrın felaketini siyasete çevirmenin vicdansızlık olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece bir ilimizin bir ilçesindeki bir mahallesinde değil tam 10 ilimizde deprem oldu. Kim olursa olsun yetişemezdi. Ama devletimiz var gücüyle çalışarak her zaman olduğu gibi yine vatandaşın yanında oldu.Yapabileceğinin en iyisi yaptı. İlk gün oğluma çocuk bezi bulamadım. Buradaki görevliler bana koliyle çocuk bezi verdi. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamazdı. Cumhurbaşkanımızın hemen deprem bölgelerine giderek bize güven verdi. Arkamızda olduğunu bizlere hissettirdi. Dağ gibi bizim arkamızda ama halen bu durumu siyasete çevirenler var. Bunu siyasete çevirmek vicdansızlıktır" diye konuştu.