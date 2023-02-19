Haberler Yaşam Haberleri Sanki evimde gibi hissediyorum
Giriş Tarihi: 20.2.2023

Sanki evimde gibi hissediyorum

Adana’da öğrenci yurduna yerleştirilen depremzedelerden Mehtap Yılmaz, “Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, yatacak yerimiz her şeyimiz var. Sanki evimdeymişim gibi hissediyorum” dedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sanki evimde gibi hissediyorum
Adana'da yaşayan Mehtap Yılmaz (37), asrın deprem felaketine eşi ve iki çocuğuyla birlikte Yurt Mahallesi'ndeki 24 katlı binanın 19'uncu katındaki evlerinde yakalandı. Oturdukları bina hasar gören aile, çocukları ile birlikte önce özel bir okulun bahçesinde kaldı. Daha sonra Sarıçam ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nun A Bloğunun 8'inci katına yerleştirildi. Ailenin 10 yaşındaki kızı Elif Nisa ile 3 yaşındaki oğlu Yusuf, yurdun spor salonlarına yapılan oyun alanlarında, uzman psikologların desteğiyle deprem korkusunu atlatmaya çalışıyor.



'CUMHURBAŞKANIMIZ ARKAMIZDA'
Kaldıkları yurtta her türlü hizmeti aldıklarını kaydeden Mehtap Yılmaz, "Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, yatacak yerimiz her şeyimiz var. Sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Asrın felaketini siyasete çevirmenin vicdansızlık olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece bir ilimizin bir ilçesindeki bir mahallesinde değil tam 10 ilimizde deprem oldu. Kim olursa olsun yetişemezdi. Ama devletimiz var gücüyle çalışarak her zaman olduğu gibi yine vatandaşın yanında oldu.




Yapabileceğinin en iyisi yaptı. İlk gün oğluma çocuk bezi bulamadım. Buradaki görevliler bana koliyle çocuk bezi verdi. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamazdı. Cumhurbaşkanımızın hemen deprem bölgelerine giderek bize güven verdi. Arkamızda olduğunu bizlere hissettirdi. Dağ gibi bizim arkamızda ama halen bu durumu siyasete çevirenler var. Bunu siyasete çevirmek vicdansızlıktır" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Riskli yapıları görmezden gelmişler: CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
Deprem seziliyor mu?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanki evimde gibi hissediyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA