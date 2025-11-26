Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama: 1 yaralı

ŞANLIURFA'DA dün saat 15.00 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan Şanlıurfa Adliye binasının emanet bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bina hızla boşaltılırken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralı bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan adli emanet deposundaki patlamada zabıt katibinin yaralandığını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.