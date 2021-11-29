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Giriş Tarihi: 29.11.2021 19:03

Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında yapılan bütçe görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı bütçesi onaylandı.

Görüşmelerde İlk olarak 13 ilçe belediyesinin bütçe görüşmeleri meclis tarafından değerlendirilerek onaylanırken bugün gerçekleştirilen oturumda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi.


MECLİS BAŞKANVEKİLİ AHMET KAYTAN: "2022 YILI BÜTÇESİ ŞANLIURFA'MIZA HAYIRLI OLSUN"


Yoğun geçen görüşmelerde Büyükşehir ve ilçe Belediyelerinin 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını ifade eden Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ilçelerimizin bütçelerini görüşmeye devam ediyoruz. Geçen hafta itibariyle ilçelerimizin 2022 yılı gelir-gider bütçeleri onaylanmıştı. Bugün ise Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılı gelir gider tahmini bütçesi üzerinden müzakereler gerçekleşti. Bu müzakerelerin neticesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılı gelir-gider bütçesi 3 Milyar TL olarak meclisimiz tarafından uygun görüldü'' diye konuştu.


2022 yılı gelir – gider bütçesinin Şanlıurfa'ya hayırlar getirmesini dileyen Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan "Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçtiğimiz günden bugüne kadar denk bütçe konusunda çok başarılı bir grafiği olan belediyemizin bu yıl itibariyle de 2022 yılı için de yüzde doksanların üzerinde bütçesinin gerçekleşmesi temennisinde bulunuyorum. Meclise katılım ve katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi kabul edildi
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