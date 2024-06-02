Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü seraları ziyaret etti

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, hafta sonu Eyyübiye İlçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde üretici Halil Müjdeci'ye ait Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve 11 dekarlık serayı ziyaret etti.

Müdür Aksoy, bir MW'lık GES'in getirisi, enerji satış fiyatları, devlet teşvikleri, KKYDP hibeleri, işletme ve bakım maliyetleri gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtti. Genel olarak bir MW'lık bir GES'in yılda ortalama 1.5 ila 2 milyon TL arasında bir gelir sağlayabileceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında serada 7 dekarda biber ve 4 dekarda hıyar üretimi yapıldığı bilgisi verildi. Üretici Halil Müjdeci, yenilenebilir enerji kullanarak 300 metre derinlikteki yeraltı suyunu sulama için kullandığını belirtti.

Müdür Aksoy, serada 20 m² alanda üreticinin kendi ürettiği solucan gübresini kullandığına dikkat çekerek, "Solucan gübresi, toprağın su tutma kapasitesini arttırıp, toprakta yetişen bitkilerin zararlı bakterilere karşı direncini yükseltir. Ayrıca bitkilere karşı toksik etki yapmaz ve bünyesinde yabancı ot tohumu barındırmaz; toprağın strüktürünü düzenlemeye de yardımcı olur." şeklinde konuştu.

Ayrıca üretici Halil Müjdeci'nin yağmur suyunu hasat ederek su tasarrufu sağladığını belirten Aksoy, "Yağmur suyu hasadı, sürdürülebilir, yenilenebilir, ekonomik ve güvenli bir teknoloji/yöntemdir. Su sıkıntısına karşı alternatif su kaynağı olarak hizmet vermektedir." dedi. Bu şekilde, çevresel sürdürülebilirliğe ve ekonomik verimliliğe katkı sağladıkları için Halil Müjdeci'yi tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Aksoy, tarım sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, benzer projelerin artması temennisinde bulundu. İl Müdürü, bu tür projelerin ülke tarımına ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.