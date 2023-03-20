Şanlıurfa’da 10 bin personel ile çamur temizliği

Kentte 14-15 Mart'ta etkili olan sağanağın ardından Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp, sele yol açtı. Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu. Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi, hayatını kaybetti. Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.