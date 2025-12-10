Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 3 aile birbirine girdi! 5 yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlık, üç aile arasında büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Şimşek, Elkatmışlar ve Demir aileleri arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah kullanmasıyla çatışmaya dönüştü.

Silahlı kavga sırasında 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

