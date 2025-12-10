Şanlıurfa’da 3 aile birbirine girdi! 5 yaralı

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Şimşek, Elkatmışlar ve Demir aileleri arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah kullanmasıyla çatışmaya dönüştü.

Silahlı kavga sırasında 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.