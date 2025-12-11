Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da ahır görünümlü kripto tesisi bulundu! Şaşkına çeviren detaylar
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:52 Son Güncelleme: 11.12.2025 11:04

Şanlıurfa’da ahır görünümlü kripto tesisi bulundu! Şaşkına çeviren detaylar

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan rutin kayıp-kaçak denetimlerinde büyük bir kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. Denetimlerde, briketlerle inşa edilmiş bir yapının içinde gizli bir kripto para madenciliği tesisi keşfedildi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Yapay zeka destekli dronelarla yapılan denetimlerde, ahır şeklinde inşa edilmiş gizli bir kripto para üretim tesisi ortaya çıktı. Kaçak elektrikle çalışan bu tesisin, günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği, bu rakamın ise yaklaşık 1500 hanenin günlük elektrik tüketimine denk geldiği belirlendi.

Hilvan ilçesinin Aşağıkucak Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, briketlerle inşa edilmiş bir yapının içinde gizli bir kripto para madenciliği tesisi keşfedildi.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Burada, 1.600 kWh gücünde kaçak bir trafo kullanılarak, büyük miktarda enerji harcayan bilgisayar sistemleri çalıştırılıyordu. Yapay zeka destekli droneların sağladığı verilerle tespit edilen bu gizli tesis, ekiplerini şaşkına çevirdi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI HER AY 1000 ÇEYREK ALTIN DEĞERİNDE

Uzmanlar, kripto madenciliği yapılan bu tesisin, tam kapasiteyle çalıştığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk bir kaçak elektrik harcadığını belirtiyor.

Bu miktar, yalnızca kaçak elektrik kullanımıyla elde edilen maddi değeri gözler önüne seriyor.

Tesisin tespiti sonrasında kaçak trafo ile ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık, kaçak trafonun el konulmasına karar verdi.

Ayrıca, kripto üretimi için kullanılan bilgisayar sistemleri ve cihazlara ilişkin incelemeler güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.

