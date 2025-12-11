Şanlıurfa’da ahır görünümlü kripto tesisi bulundu! Şaşkına çeviren detaylar

Yapay zeka destekli dronelarla yapılan denetimlerde, ahır şeklinde inşa edilmiş gizli bir kripto para üretim tesisi ortaya çıktı. Kaçak elektrikle çalışan bu tesisin, günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği, bu rakamın ise yaklaşık 1500 hanenin günlük elektrik tüketimine denk geldiği belirlendi.

Hilvan ilçesinin Aşağıkucak Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, briketlerle inşa edilmiş bir yapının içinde gizli bir kripto para madenciliği tesisi keşfedildi.