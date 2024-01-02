Şanlıurfa’da aranan 240 kişi yakalandı

ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 401 farkı noktada 1303 personelle yapılan operasyonda 240 kişi yakalandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1303 jandarma ve polisle eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-31 Aralık tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik 401 noktada 1303 personelle uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 240 zanlı yakalandı. Yakalanan 240 zanlı arasında adam öldürme suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 37, hırsızlık suçundan 54 ve yağma suçundan 3 şahıs gözaltına alındı.