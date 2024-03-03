Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da arazi kavgası: Baba öldürüldü! Oğlu yaralı...
Giriş Tarihi: 3.3.2024 15:43

Şanlıurfa'da arazi kavgası: Baba öldürüldü! Oğlu yaralı...

Şanlıurfa'da, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurulan Kenan Oktay (47) hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay (19) yaralandı.

DHA
Şanlıurfa’da arazi kavgası: Baba öldürüldü! Oğlu yaralı...

Kan donduran olay, Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da arazi kavgası: Baba öldürüldü! Oğlu yaralı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA