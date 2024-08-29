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Giriş Tarihi: 29.8.2024 15:05

Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.

İHA
Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı
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