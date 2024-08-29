Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 5 yaralı





Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. (26) ile Leyla Ö. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.