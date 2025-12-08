Şanlıurfa’da arazi kavgasında silah çekildi! 1 kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Ağveren kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında olay yerinde bulunan Mehmet Bulut kurşunların hedefi oldu. Mehmet Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

KAYIPLARA KARIŞTI

Ayhan B. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerinin duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Bulut hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Bozova devlet hastanesine getirildi. Daha sonra Otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Ayhan B'yı yakalamak için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.