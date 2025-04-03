Şanlıurfa’da baba araçla oğlunu ezdi!

Olay Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesinde meydana geldi. Osman D. (30) otomobilini evin önüne park ederken aracın önüne gelen 3 yaşındaki oğlu Abdullah D.'yi fark etmedi. Otomobili ileri geri manevra yaparken aracın ön tekerleğinin altında kalan oğlu Abdullah D. ağır yaralandı. Çocuklarının araç altında kaldığını gören yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abdullah D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan çocuk, daha sonra ambulans ile Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.