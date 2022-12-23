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Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:26

Şanlıurfa'da DBP il eş başkanı Hidayet Enmek, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Şanlıurfa'da DBP İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ve parti yöneticisi Hidayet Enmek ve parti yöneticisi Rabia Aslan, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Enmek ve Aslan, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Şanlıurfa’da DBP il eş başkanı Hidayet Enmek, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Hidayet Enmek ile parti yöneticilerinden Rabia Aslan'nın adreslerine operasyon düzenledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonda Hidayet Enmek ile Rabia Aslan gözaltına alındı. Enmek ve Aslan, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da DBP il eş başkanı Hidayet Enmek, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
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