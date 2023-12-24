Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Harran İlçe Başkanı Mehmet Reşat Özyavuz ile yönetimi aldığı karar neticesinde görevlerinde ve partilerinden istifa etti.

Kararlarını sosyal medyada duyuran Özyavuz, "Bugün itibariyle ilçe kurucusu olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi Başkanlığı görevi ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevinden mesai arkadaşlarım ile birlikte istifa etme kararı aldık" dedi.

Özyavuz, sosyal medyada yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi; "Bugün itibariyle ilçe kurucusu olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi Başkanlığı görevi ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevinden mesai arkadaşlarım ile birlikte istifa etme kararı aldık. Öncelikle görev süresince bana destek veren bizlere büyük teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Tabiri caizse başı kabak, yalın ayak hallerine bakmadan seçimlerde bir kuru ekmeğini bizlerle paylaşan, İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali ülkesi ve davası için mücadele eden koca yürekli tüm Harranlılara teşekkür ederim. Sevgi ile Kalın. Mehmet. Reşat Özyavuz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Reşat Özyavuz, 2020 yılı Temmuz ayında DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından alınan kararla ilçe başkanlığı görevine getirilmişti.