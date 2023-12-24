Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi
Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:10 Son Güncelleme: 24.12.2023 16:11

Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi

Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Reşat Özyavuz ile yönetimi görevlerinde ve partilerinden istifa etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Harran İlçe Başkanı Mehmet Reşat Özyavuz ile yönetimi aldığı karar neticesinde görevlerinde ve partilerinden istifa etti.

Kararlarını sosyal medyada duyuran Özyavuz, "Bugün itibariyle ilçe kurucusu olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi Başkanlığı görevi ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevinden mesai arkadaşlarım ile birlikte istifa etme kararı aldık" dedi.

Özyavuz, sosyal medyada yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi; "Bugün itibariyle ilçe kurucusu olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi Başkanlığı görevi ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevinden mesai arkadaşlarım ile birlikte istifa etme kararı aldık. Öncelikle görev süresince bana destek veren bizlere büyük teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Tabiri caizse başı kabak, yalın ayak hallerine bakmadan seçimlerde bir kuru ekmeğini bizlerle paylaşan, İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali ülkesi ve davası için mücadele eden koca yürekli tüm Harranlılara teşekkür ederim. Sevgi ile Kalın. Mehmet. Reşat Özyavuz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Reşat Özyavuz, 2020 yılı Temmuz ayında DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından alınan kararla ilçe başkanlığı görevine getirilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
HDP/DEM Eş Başkanı iyice azıttı: Türk milletine açık tehdit! "Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri: Terör ve şiddet hedefine ulaşamayacak
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
Borsada neler oluyor?
Yüzyılın kentsel dönüşümü! Başkan Erdoğan açıkladı: Dönüşüm için 1.5 milyon liralık destek
Şehit Budak'ın son paylaşımı ve Şehit Aslan'ın babasının ifadeleri duygulandırdı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: 6 kahraman asker şehit düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da DEVA partisinde istifa depremi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA