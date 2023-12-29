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Giriş Tarihi: 29.12.2023 21:54 Son Güncelleme: 29.12.2023 22:13

Şanlıurfa'da ev taşıma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ev taşıma tartışmasında çıkan kavgada nakliyeci hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ev taşıma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Yardımcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede nakliyecilik yapan, Reşit Kaya,(45) Yardımcı mahallesinde ev taşıma için gittiği evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nakliyeci Reşit Kaya av tüfeğinden çıkan saçmalardan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reşit Kaya'nın öldüğünü bildirdi. Olay yeri incelemesinin ardından nakliyecinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da ev taşıma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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