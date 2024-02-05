Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü 2 yaralı!

Kahreden kaza, öğle saatlerinde Buluntu Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan çıkan Ayşe A.'nın kullandığı 06 EV 8202 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ömer Şahin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Ayşe A. ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.