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Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:33 Son Güncelleme: 19.11.2021 10:06

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa Birecik karayolunda seyir halinde olan 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa Birecik karayolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan Suphi G'nın kullandığı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G, Tekin G, Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından yarlılar Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
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