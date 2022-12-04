Giriş Tarihi: 4.12.2022 14:09Son Güncelleme: 4.12.2022 14:23
Şanlıurfa'da genç kız kardeşi tarafından vurulmuştu! Polis memurunun çabası kurtarmaya yetmedi
Şanlıurfa’da kardeşi tarafından silahla sokak ortasında vurularak öldürülen genç mühendisin, vurulduktan hemen sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde resmi üniformalı bir polis memurunun genç kızı yeniden hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.
Şanlıurfa'da dün yaşanan olayda özel bir firmada çalışan genç inşaat mühendisi Bahar Hezer, kardeşi H.Y. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücuduna çok sayıda bilye şeklindeki pompalı tüfek saçmasının isabet ettiği genç kız, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
POLİS MEMURU ELİNDEN GELENİ YAPTI
Genç kızın vurulduktan hemen sonra yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çok sayıda polisin olay yerine gittiği ve resmi üniformalı bir polis memurunun genç mühendisi kurtarmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı görüldü.