Şanlıurfa’da hastane personeli hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan devlet hastanesinin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi İbrahim Çinpolat, acil bölümünde temizlik yaptığı sırada bir anda yere yığıldı.

Çinpolat'ın yere yığıldığını gören hastane personeli durumu hemen acil servis ekiplerine bildirdi. Acil servis ekipleri Çinpolat'ı kırmızı alana götürdü. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çinpolat hayatını kaybetti. İbrahim Halil Çinpolat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. İbrahim Halil Çinpolat'ın ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını büyük üzüntüye neden oldu.