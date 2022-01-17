Şanlıurfa’da hemşireye korkunç saldırı! Otomobilini durdurup darbettiler!

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanına yönelik saldırıyı kınadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Gülüm, "Çok üzücü bir olay, tüm sağlık çalışanlarının moralini bozup motivasyonunu azaltan bir olay. Kendisiyle olayın ilk anından itibaren iletişime geçtik. Şu an evinde istirahat ediyor." diye konuştu.

Gece-gündüz demeden şifa dağıtmaya çalışan sağlıkçılara yapılan haksızlığı kabul etmediklerini dile getiren Gülüm, "Bu olayların en aza indirilmesi için herkesten destek bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan da daha sakin davranmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.